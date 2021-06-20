İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Nilüfer S. yönetimindeki 20 SN 247 plakalı otomobil, Küçükkavulcuk Mahallesi Birgi yolunda dönüş yapmak isterken Sadık S. yönetimindeki 35 Z 0747 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışma sonucu yaralanan Nilüfer S. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp