İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Nilüfer S. yönetimindeki 20 SN 247 plakalı otomobil, Küçükkavulcuk Mahallesi Birgi yolunda dönüş yapmak isterken Sadık S. yönetimindeki 35 Z 0747 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu yaralanan Nilüfer S. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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