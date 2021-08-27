İzmir'de iki motosikletin alt geçitte çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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İzmir'de iki motosikletin alt geçitte çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki motosikletin alt geçitte çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde iki motosikletin alt geçitte çarpışması sonucu sürücülerle yol kenarında yürüyen kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde iki motosikletin alt geçitte çarpışması sonucu sürücülerle yol kenarında yürüyen kişi yaralandı.

Doğan Özer'in kullandığı 06 BMC 265 plakalı motosiklet, İnkılap Alt Geçidi'nde Civan Cem Deli (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücülerle kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Omar Qaddo (27) yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan iki sürücünün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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