İzmir'de iki motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Kemalpaşa yönüne ilerleyen Oğuz Öcay yönetimindeki (31) 07 JE 752 plakalı motosiklet Işıkkent Mahallesi'nde İzmir-İstanbul Otoyolu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bu motosikletin arkasından gelen Ramazan Tatar yönetimindeki 35 LFU 72 plakalı motosiklet de kaza yapan motosiklete çarpmamak için ani manevra yapınca devrildi.

Kazada Öcay hayatını kaybetti, Tatar ise yaralandı.

Ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tatar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA