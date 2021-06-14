İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
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İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri ağır yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri ağır yaralandı.

Mehmet Özdal yönetimindeki 35 ARY 819 plakalı motosiklet, Karacaali Caddesi'nde Barış Arslan'ın kullandığı 35 AIB 915 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan sürücüler 112 Acil Servisi ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdal ve Arslan'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı - Haberler
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