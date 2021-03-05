İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

05.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:30
İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Bayındır - İzmir kara yolunda Murat Aksu (35) idaresindeki plakasız motosiklet, yanında seyreden Levent Erdince'nin kullandığı 35 ACK 021 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle düşerek başını yere vuran Aksu, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdince'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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