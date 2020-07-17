İzmir'de iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü 2 polis yaralandı
İzmir'in Selçuk ilçesinde, motosikletli Yunus timiyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 polis memuru yaralandı.
17.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:20
İzmir'in Selçuk ilçesinde, motosikletli Yunus timiyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 polis memuru yaralandı.
Adem Kahya idaresindeki 35 LEH 63 plakalı motosiklet, Zeytinköy kavşağında, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Yunus timinin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücü Kahya yaşamını yitirdi.
Yaralanan 2 polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA