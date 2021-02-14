İzmir'de iki kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
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İzmir'de iki kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

14.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:42
İzmir'de iki kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

İzmir'in Buca ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 467 Sokak'ta yaşayan Yusuf Önlemeç (66) ile Ayşe Önlemeç'i (64) evlerinde hareketsiz şeklide bulan yakınları, sağlık ekiplerini aradı.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Yusuf ve Ayşe Önlemeç'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Yusuf ve Ayşe Önlemeç, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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