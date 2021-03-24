İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu: 1'i ağır 2 yaralı (2)
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İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu: 1'i ağır 2 yaralı (2)

24.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:30
İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu: 1'i ağır 2 yaralı (2)

İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu: 1'i ağır 2 yaralı (2)ŞÜPHELİLER YAKALANDIİzmir'in Bornova ilçesinde husumetli oldukları Yılmaz Kuşçuoğlu (22) ve Oğuzhan Çakmakkaya'yı (22) tabancayla vurarak yaralayan Okan D. ile kardeşi Mehmet D., saklandıkları evde yakalandı.

İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu: 1'i ağır 2 yaralı (2)

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli oldukları Yılmaz Kuşçuoğlu (22) ve Oğuzhan Çakmakkaya'yı (22) tabancayla vurarak yaralayan Okan D. ile kardeşi Mehmet D., saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan kardeşler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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