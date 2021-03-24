İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu: 1'i ağır 2 yaralı (2)

İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu: 1'i ağır 2 yaralı (2)ŞÜPHELİLER YAKALANDIİzmir'in Bornova ilçesinde husumetli oldukları Yılmaz Kuşçuoğlu (22) ve Oğuzhan Çakmakkaya'yı (22) tabancayla vurarak yaralayan Okan D. ile kardeşi Mehmet D., saklandıkları evde yakalandı.