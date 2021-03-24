İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu:  1'i ağır 2 yaralı
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İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu:  1'i ağır 2 yaralı

24.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:30
İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu:  1'i ağır 2 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Okan D. ve kardeşi Mehmet D., husumetli oldukları Yılmaz Kuşçuoğlu (22) ile Oğuzhan Çakmakkaya'yı (22) çıkan tartışmada tabancayla vurdu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Okan D. ve kardeşi Mehmet D., husumetli oldukları Yılmaz Kuşçuoğlu (22) ile Oğuzhan Çakmakkaya'yı (22) çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan iki kişiden göğsünden yaralanan Kuşçuoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. İki kardeşin yakalanması için polis, çalışma başlattı. 

Olay, saat 10.30 sıralarında, Doğanlar Mahallesi 1482 Sokak'ta meydana geldi. Okan D. ve kardeşi Mehmet D., iddiaya göre husumetli oldukları Yılmaz Kuşçuoğlu ve Oğuzhan Çakmakkaya'yı konuşmak için çağırdı. Sokakta buluşan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Okan D. ve kardeşi Mehmet D. tabancayla Çakmakkaya ve Kuşçuoğlu'na ateş etti. Kuşçuoğlu göğsüne 2 merminin isabet etmesiyle yaralanırken, Çakmakkaya da ayağından vuruldu. 2 kişi kanlar içinde yerde kalırken, kardeşler otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çakmakkaya ve Kuşçuoğlu, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz Kuşçuoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Çakmakkaya'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Polis, Okan D. ve kardeşi Mehmet D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kardeşlerin olay yerinden kaçarken kullandıkları belirlenen 35 Y 6516 plakalı otomobil, olay yerine 1 kilometre mesafede bulundu. İki kardeşi yakalamak için çalışmalar sürüyor.


İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu:  1'i ağır 2 yaralı
İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu:  1'i ağır 2 yaralı
İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu:  1'i ağır 2 yaralı
İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu:  1'i ağır 2 yaralı
İzmir'de iki kardeş husumetlilerini vurdu:  1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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