İzmir'de İki Grup Kavga Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı (3)

İzmir'de İki Grup Kavga Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı (3)

GÖZALTI SAYISI 6 OLDUİzmir'in Narlıdere ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki silahlı kavgada Metin Basat'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir'de İki Grup Kavga Etti: 1 Ölü, 6 Yaralı (3)

GÖZALTI SAYISI 6 OLDU

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki silahlı kavgada Metin Basat'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 6'ya yükselirken, hastanede tedavisi süren 2 yaralının da tedavilerinin tamamlanmasıyla gözaltına alınacağı öğrenildi.

Öte yandan iki grubun daha önce birkaç kez kavga ettiği ve devamında bu olayın meydana geldiği belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR,

Kaynak: DHA
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