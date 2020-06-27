İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
27.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:10
İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Yeşilova Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğul olduğu öğrenilen D.K. ve M.K. ile O.K, B.K, ve K.K. tabanca ile yaralandı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA