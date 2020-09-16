İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
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İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgası kanlı bitti.

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
16.09.2020 07:21 | Son Güncelleme: 16.09.2020 07:25
İZMİR'in Konak ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgası kanlı bitti. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1237 sokakta yaşandı. İddiaya göre, Hasan S. (29) 35 APK 411 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada sokakta oturan ve önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ajnan Uslular (23) ve Sabri A.'ya (22) tabanca ile ateş açtı. Saldırıya uğrayan Sabri A. da Hasan S.'ye ateş açarak karşılık verdi. İki grup arasındaki çatışmada; Hasan S. başından, Ajnan Uslular boyun ve göğüs kısmından, Sabri A. bacak, kol ve omzundan, olay yerinden geçtiği ileri sürülen Metin A. (26) ise sol bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, kendi imkanları ile Ajnan Uslular, Hasan S. ve Sabri A.'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Metin A.'yı ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan Ajnan Usluluar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Sabri A. ve Hasan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Metin A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise silahlı kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

HASTANEDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİÖte yandan, olay sonrası silahlı kavgaya karışan kişilerin yakınları hastaneye akın etti. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı hastane bahçesinde gergin dakikalar yaşanırken, çevre ilçelerden çok sayıda polis ekibi de hastaneye sevk edildi. Ajnan Usluların öldüğünü duyan yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Uslular'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

- İzmir

Kaynak: DHA

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