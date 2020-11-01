İzmir'de iki enkazdan 2 acı haber geldi

İZMİR'deki deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazlarında başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişin daha cansız bedenine ulaşıldı.

İZMİR'deki deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazlarında başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişin daha cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazlarında başlatılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri Yağcıoğlu Sitesinin enkazında saat 01.30'da 1 kişinin cansız bedeni çıkardı. Binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.Saat 02.00 sıralarında ise ikinci acı haber Emrah Apartmanı enkazından geldi. Bu binanın enkazından da 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN