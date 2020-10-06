İzmir'de iki doktor ve hastane polisi darbedildi
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İzmir'de iki doktor ve hastane polisi darbedildi

06.10.2020 19:47 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:51
İzmir'de iki doktor ve hastane polisi darbedildi

İzmir'in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisini darbeden şüpheliler serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisini darbeden şüpheliler serbest bırakıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Travma Biriminde görevli doktor Ö.K, dün trafik kazası sonucu muayene için gelen ancak bekletildiğini ileri sürerek bağıran E.B. ile tartıştı.

E.B. ve yakını İ.H.Ç, kendilerini uyaran doktor O.T. ve Ö.K. ile olaya müdahale eden hastane polisi M.K'yi darbetti.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.B'yi gözaltına aldı, İ.H.Ç. ise kaçtı.

Tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, hastaneden kaçan şüpheliyi Ankara Caddesi'nde 35 AFC 320 plakalı otomobilde Ç.Ö. ile yakaladı. Ç.Ö'nün yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bu kişiler de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada darp raporu alan iki doktor ile hastane polisi, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan şüphelilerin "cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı kullanımı"ndan çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin doktorlara ve hastane polisine saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, hastaneye sedyeyle getirilen E.B'nin bir süre sonra sedyeden inerek tartıştığı doktorlar Ö.K. ve O.T. ile kavgayı ayırmaya çalışan hastane polisi M.K'ye saldırdığı, ardından içeri giren İ.H.Ç'nin de doktor ve görevlilere saldırdığı görülüyor.

"Güvenlik önlemlerimizi artırdık"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da darp olayının yaşandığı Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti.

"Geçmiş olsun" dileklerini ileten Budak, "Bir daha böyle üzücü bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemlerimizi artırdık. Soruşturmayı yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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