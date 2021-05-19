Son dakika haberi: İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada
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Son dakika haberi: İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada Mahalle sakinleri yetkililerden önlem bekliyor İzmir'in Buca ilçesinde elektrikli bisikletle kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında, elektrikli bisiklette bulunan 15 ve 16 yaşlarında iki çocuk yaralandı.

- İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada

Mahalle sakinleri yetkililerden önlem bekliyor

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde elektrikli bisikletle kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında, elektrikli bisiklette bulunan 15 ve 16 yaşlarında iki çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam 21.14'te ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi 361 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü E.K. ve arkadaşı A.A. elektrikli bisikletle yol üzerinde seyir halindeyken, kontrolsüz bir şekilde Fevzi Çakmak Caddesi'ne çıktı. Bu esnada belediyeye ait olduğu öne sürülen bir kamyonetin elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan ve başlarında kask olmadığı öğrenilen E.K. ve A.A., yola savruldu. Yolda metrelerce sürüklenen çocuklar yerde yatarken, kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuklara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, E.K. ve A.A. daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuklardan birinin durumu ağır

Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

O anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde E.K. ile arkadaşı A.A.'nın elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken kontrolsüz bir şekilde caddeye çıktığı, bu sırada caddede seyir halinde olan belediyeye ait kamyonet, elektrikli bisiklete çarptığı görüldü.

"Burada sürekli kaza oluyor"

Bu kavşakta sürekli kazaların olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Mehmet Erdoğan, yetkililerden buraya önlem alınmasını istedi. Erdoğan, "Ben evde oturuyordum ve gürültüye dışarı çıktım. Apartmanın güvenlik kameralarını incelediğimde elektrikli bisikletin hızlı geldiğini gördüm. Üstünde de iki genç vardı. Burada ne yazık ki çok kaza oluyor ve biz çok rahatsızız bu durumdan. Buraya önlem açısından bir işaret levhası ya da yola bir kasis yapılması şart. Bu bir değil iki değil. Sürekli yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar oluyor. Burası kontrolsüz bir kavşak ve vatandaşlarımız ne yazık ki dikkat etmiyorlar" açıklamasında bulundu. Bir başka mahalle sakini Sıdıka Yetkinoğlu ise, "Elektrikli bisikletle iki çocuk yokuş aşağı hızla gelirken kamyonet ile çarpıştı. Çocuklardan biri yolun bir tarafında, biri de diğer tarafına fırladı. Oldukça kötü bir kazaydı. Daha sonra ambulanslar gelerek çocukları hastaneye götürdü. Burası kontrolsüz bir kavşak olduğu için ne yazık ki çok kaza oluyor. Yetkililer buraya bir şeyler yapmalı. Tümsek veya işaret levhası yapılması gerekiyor. Günah çocuklar var, yaşlılar var" diye konuştu.

Son dakika haberi: İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi: İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi: İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi: İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi: İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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