İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü

09.11.2020 05:13 | Son Güncelleme: 09.11.2020 05:17
İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü

İZMİR'in Balçova ve Konak ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Balçova ve Konak ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Balçova ilçesinde meydana gelen kazada bir market zincirine ait C.G. yönetimindeki 35 DD 6228 plakalı dağıtım aracı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda aynı yönde bisikletiyle giden Arif B.'ye (60) arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet devrilirken Adem B. ise savrularak metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arif B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif ticari araç sürücüsü C.G.'nin gözaltına alındı. 

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜDiğer kaza ise Konak ilçesinde meydana geldi. S.E. (40) yönetimindeki 35 SP 886 plakalı otomobil, Yeşildere Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu sırada, Zafer Payzın Köprülü Kavşağı yakınında yaya Mehmet Emre K.'ya (24) çarptı. Otomobilin çarpması sonucu savrularak ağır yaralanan Mehmet Emre K., olay yerine gelen ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Emre K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Otomobil sürücüsü S.E. ise polis tarafından gözaltına alındı. 

CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI Balçova ilçesinde hayatını kaybeden Arif B. ile Konak ilçesinde hayatını kaybeden Mehmet Emre K.'nin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

 


İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü
İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü
İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Kazada otomobilin ön camından giren at telef oldu, 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Kazada otomobilin ön camından giren at telef oldu, 2 kişi yaralandı
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Mumcu Demet Akalın Yıldız Tilbe Burak Özçivit
Spor Tamer Tuna Arda Turan Mehmet Topal Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 05:18:00. #1.15#
title