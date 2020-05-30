İzmir'de iki ayrı depoya baskın: Yaklaşık 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
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İzmir'de iki ayrı depoya baskın: Yaklaşık 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki ayrı depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan, 8 tona yakın sahte etil alkole el koydu.

İzmir'de iki ayrı depoya baskın: Yaklaşık 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
30.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:29

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki ayrı depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan, 8 tona yakın sahte etil alkole el koydu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Selvili Mahallesi'nde bulunan iki ayrı depoda sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Birbirlerine yakın olan iki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler piyasaya sürülmeye hazır halde 5 litrelik bidonlarda toplam 7 bin 970 litre sahte etil alkol, 3 bin adet sahte etiket ve 2 litre gliserin maddesine el koydu. Olayla ilgili İ.K. ve F.T. ile birlikte yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen E.K. ve M.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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