İzmir'de iki aile, kızlarını darbedip görüntüsünü çeken gruptan şikayetçi oldu

İzmir'in Konak ilçesinde iki aile, sosyal medyada kavga görüntülerini paylaşmak için kızlarının darbedildiğini ileri sürerek, 2'si kız 5 şüpheliden şikayetçi oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde iki aile, sosyal medyada kavga görüntülerini paylaşmak için kızlarının darbedildiğini ileri sürerek, 2'si kız 5 şüpheliden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, İ.E. (14) ve H.K. (15), Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda tanımadıkları iki kız tarafından darbedildi. Darbedilme anları 3 erkek tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay yerine polis ekibi sevk edilirken şüpheliler kaçtı. İ.E. ve H.K'nin ailesi darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. İ.E. ve H.K, emniyetteki ifadelerinde kendilerini darp eden kızları tanımadıklarını söyledi.

Aileler, sosyal medyada görüntüleri yayımlamak için kavga çıkarıldığını ileri sürdü.

Bu arada şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından darbedilen kızlara özür mesajları attığı da öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel