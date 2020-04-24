İzmir'de ihtiyaç sahiplerine iftarlık dağıtımı başladı İZMİR Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında vatandaşlara iftar yemeği dağıtmaya başladı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında vatandaşlara iftar yemeği dağıtmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkçe'deki bereket sözcüğünün başka bir dilde karşılığı yok. O kadar güzel bir sözcüktür ki bereket, paylaşıldıkça büyür. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ramazan ayının ilk gününde 'İftar Sofrası'nı evlerde kurmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ramazanın tüm vatandaşlara mübarek ve bereketli olmasını dileyerek, "Bizim Türkçe'deki bereket sözcüğünün başka bir dilde karşılığı yok. O kadar güzel bir sözcüktür ki bereket, paylaşıldıkça büyür. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Gücü olan vatandaşlarımızın, ihtiyacı olan vatandaşlarımız için iftar sofrası kurmasını bekliyoruz. İki kişilik iftar menüleri hazırladık. Böylece 50 tane sipariş veriyorsanız, 100 kişi için iftar sofrası kurmuş oluyorsunuz. Ramazan ayı da böylece bereketi ile gelmiş olur ve büyür diye düşünüyoruz. O nedenle tüm İzmirlileri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar sofrası kurmaya davet ediyoruz" dedi.

'DAYANIŞMAYI BÜYÜTMELİYİZ'Büyükşehir Belediyesi'nin uygulama kapsamında kuryelik vazifesi üstlendiğini belirten Başkan Soyer, "Sipariş verildiği anda onu en çok ihtiyacı olan sofralara, evlere ulaştırmak da bizim görevimiz olacak. Biz de bunu tüm kadromuzla, tüm araçlarımız ve personelimiz ile birlikte yapacağız. Bundan sonra da işsizliğin arttığını, katlandığını göreceğiz. Ekonomik daralma gerçekten hepimizin canını yakacak. İşte o günleri, bu salgın sonrası ekonomik krizi atlatabilmek için dayanışmayı büyütmemiz lazım. Daha çok el ele vermemiz lazım. O günleri eğer az hasarla atmak istiyorsak dayanışmadan başka çaremiz yok" diye konuştu.

Ramazan boyunca 11 ilçede günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtılması planlıyor.

Kaynak: DHA