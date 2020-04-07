İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 10 ton balık dağıtıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 10 ton balık dağıtıldı - Haberler
Kızılay, Konak, Güncel

İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 10 ton balık dağıtıldı

İZMİR'de, Kızılay Konak Şubesi ve iş insanları Seyithan Alak (34) ile Hamza Alak (40), ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 10 ton balık dağıttı.

07.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:22
İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 10 ton balık dağıtıldı

 

İZMİR'de, Kızılay Konak Şubesi ve iş insanları Seyithan Alak (34) ile Hamza Alak (40), ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 10 ton balık dağıttı. Kızılay olarak bu tarz etkinliklere devam edeceklerini belirten Kızılay Konak Başkanı Ömür Şanlı, "Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın. Bu tarz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' uyarılarının ardından vatandaşlar sokağa çıkmamaya başladı. Evden çıkmayan özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlara yardım için Vefa Destek Grupları kurulurken, birçok kişi de farklı şekillerde destek olmaya çalışıyor. Bu kapsamda iş insanları Seyithan Alak (34) ve Hamza Alak (40), Kızılay Konak Şubesi ile irtibata geçerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara balık dağıtmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine iki yardımsever ve Kızılay Konak Başkanı Ömür Şanlı ile ekibi, kentin çeşitli noktalarında vatandaşların evlerine giderek toplamda yaklaşık 10 ton balık dağıttı.'SİZ EVDE KALIN, BİZ İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYALIM'Kızılay olarak vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kızılay Konak Başkanı Ömür Şanlı, "Kızılay olarak vatandaşlarımıza 'Siz evde kalın, biz ihtiyaçlarınızı karşılayalım' diyoruz. Balık da sağlıktır. Seyithan Alak ve Hamza Alak da bizlere ulaşıp böyle bir hayır yapmak istediklerini ilettiler. Biz de kendilerine teşekkür ederek bir araya geldik ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza balık dağıtmaya başladık. Yeter ki vatandaşlarımız evde kalsın. Biz, hayırseverlerimizle birlikte onların yanında olmaya devam edeceğiz. Genel merkezimizden gelen bütçeyle, ihtiyaç sahibi olduklarını tespit ettiğimiz ailelere 400 TL maddi destek sağlayacağız. Bunların yanı sıra gıda kolileri ve hijyen malzemelerini de dağıtarak vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Kızılay olarak her gün sahada olacağız. Yine bu süreçte 9 Eylül Hastanesi'ne maske yardımında bulunacağız. Yeter ki evimizde kalalım, bu süreç bittikten sonra daha güzel günler göreceğiz" dedi.'BESLEYİCİ DEĞERİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN BALIK DAĞITIYORUZ'Yaklaşık 10 ton balığı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran iş insanı Seyithan Alak da ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini ve bu zamanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını ellerinden geldiğinde karşılamak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Normalde de bu tarz çalışmalar yapıyorduk. Ancak vatandaşlarımızın bu dönemde daha fazla ihtiyaçları olduğunu düşünerek Kızılay ile harekete geçtik. 'Haftada iki gün balık, ömür boyu sağlık' diyerek besleyici değeri de yüksek olduğu için vatandaşlarımıza balık dağıtıyoruz. Yakın zamanda yine Kızılay ile erzak kolileri de dağıtmayı planlıyoruz. Ayrıca her sene ücretsiz olarak yaptığımız balık-midye festivalini de iptal ettik. Oraya ayırdığımız bütçenin tamamını da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için ayırdık. Amacımız evde kalan vatandaşlarımızın sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak."


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor Haberler
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2'sini yaraladı Haberler
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2'sini yaraladı
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi Haberler
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi Haberler
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi
Maskeleri nasıl yok etmeliyiz? Büyük riski uzmanlar açıkladı Haberler
Maskeleri nasıl yok etmeliyiz? Büyük riski uzmanlar açıkladı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada
Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Dilan Çıtak Aleyna Tilki Levent Yamanel
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Nisan Wuhan Futbol
Şu an buradasınız: İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 10 ton balık dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 09:41:19. #1.14#
title