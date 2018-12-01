İzmir'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Soğan Dağıtılıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler için açtığı Dost Market'te ücretsiz soğan dağıtmaya başladı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yaptığı açıklamada sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirdiklerini, ihtiyaç sahibi aileler için kurdukları Dost Market'in dört şubeye ulaştığını ifade etti.

Vatandaşların gıdadan temizliğe giyimden kırtasiyeye çok sayıda ürünü bu marketten ücretsiz olarak karşıladığı bilgisini veren Atila, son dönemde fiyatı artan kuru soğan konusunda da 2'şer kiloluk poşetlerde dağıtıma başladıklarını belirtti.

Dost Market'ten 5 bini aşkın ailenin yararlandığını, vatandaşların kartlarına yapılan yüklemeler oranında ücretsiz alışveriş yapabildiğini ifade eden Atila, markete gelme imkanı olmayanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ettiklerini kaydetti.