İzmir'de ihracatlık nar hasadı başladı
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İzmir'de ihracatlık nar hasadı başladı

Türkiye'de ihracat pazarlarına yönelik nar üretiminin önde gelen merkezlerinden İzmir'in Selçuk ilçesinde hicaz cinsi narda 7 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

İzmir'de ihracatlık nar hasadı başladı
22.09.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:29

Türkiye'de ihracat pazarlarına yönelik nar üretiminin önde gelen merkezlerinden İzmir'in Selçuk ilçesinde hicaz cinsi narda 7 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Verimli toprakları ve lojistik avantajı nedeniyle meyve ihracatındaki payını hızla artıran Selçuk'ta şeftali sezonunun tamamlanmasının ardından hicaz cinsi narda hasat başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen işçiler, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederek ağaçlardan olgunlaşmış narları topluyor.

Sıcak havaya rağmen gün boyu devam eden hasat, akşam saatlerinde sona eriyor.

İhracatta yoğun talep var

Selçuk İlçe Tarım Müdürü Mustafa Acargil, AA muhabirine ilçenin tarımsal üretiminin ağırlıklı olarak meyvecilik üzerine olduğunu söyledi. Acargil, zeytin, şeftali, mandalina, üzüm ve nar gibi birçok meyvede ilçenin öncü olduğunu dile getirdi.

İhracatı hızla artan narda da hasadın başladığını vurgulayan Acargil, "Nar son yıllarda ilçemizde yükselen bir tarımsal değer oldu. Çünkü nar tuzlu topraklara ve hastalıklara karşı dayanıklı olmasından dolayı üreticiler tarafından tercih ediliyor. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da talep görüyoruz. Türkiye'de ihracata yönelik üretilen hicaz narının ilk hasat edildiği ilçe burasıdır." dedi.

Selçuk'ta 3 bin 500 dekar alanda nar üretimi yapıldığını belirten Acargil, "Bu sene 7 bin 500 ton nar rekoltesi bekliyoruz. Geçen senenin biraz üstünde. Bu rekolteyle de ülke ekonomisine 15 milyon lira gibi bir katkı sağlayacağımızı umuyoruz." diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri kanalıyla geçen yıl 68 ülkeye yaklaşık 125 milyon dolarlık nar ihraç edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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