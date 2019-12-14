İzmir'de Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü etkinliği
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İzmir'de Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü etkinliği

İzmir'de Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü, TRT İzmir Radyosu tarafından hazırlanan programla anıldı.

14.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:22
İzmir'de Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü etkinliği

'de Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü, TRT İzmir Radyosu tarafından hazırlanan programla anıldı.

Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen programda, mesneviden beyitler okundu. TRT İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan sanat müziği korosu tarafından tasavvuf musikisinden eserler seslendirdi.

Konserin ardından İzmir Sema Grubu tarafından Mevlevi Ayini Şerifi icra edilirken program Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla tamamlandı.

Kaynak: AA
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