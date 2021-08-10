İzmir'de huzur ve güven uygulaması: 18 aranan şahıs yakalandı
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İzmir'de huzur ve güven uygulaması: 18 aranan şahıs yakalandı

İzmir'de huzur ve güven uygulaması: 18 aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, hakkında çeşitli suçlardan aranması olan 18 kişi yakalanırken, denetlenen 4 bin 713 araç içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen araçlar hakkında cezai işlem uygulandı.

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, hakkında çeşitli suçlardan aranması olan 18 kişi yakalanırken, denetlenen 4 bin 713 araç içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen araçlar hakkında cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, başta terör örgütleri ve uzantıları ile mücadele olmak üzere pandemi tedbirlerinin denetimi, yasadışı bahis ve kumar/tombala oynatılmasına engel olunması, halk sağlığının ve genel ahlakın korunması tedbirleri kapsamında, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. İki aşamalı olarak 1454 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 119 tim ve 402 personel görev aldı.

Aranan 18 kişi yakalandı, 23 araç trafikten men edildi

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde 8 bin 79 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan toplam 18 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem uygulandı. Öte yandan uygulamada 4 bin 713 araç denetlenirken, 1 aranan aracın yakalandığı, 75 araca toplam 51 bin 94 lira cezai işlem uygulandığı, 23 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - İZMİR

İzmir'de huzur ve güven uygulaması: 18 aranan şahıs yakalandı
İzmir'de huzur ve güven uygulaması: 18 aranan şahıs yakalandı
İzmir'de huzur ve güven uygulaması: 18 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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