İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı

- İzmir'in Konak ilçesinde husumetli oldukları ailenin evinin önüne gelen 2 kişi, pompalı tüfekle 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişiyi yaraladı.

- İzmir'in Konak ilçesinde husumetli oldukları ailenin evinin önüne gelen 2 kişi, pompalı tüfekle 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri yakaladıkları 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında Güney Mahallesi 1143. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, daha önceden aralarında cinsel taciz nedeniyle husumet olan ailenin yaşadığı evin önüne geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan şüphelilerden biri rastgele etrafa ateş açarken, bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki F.Ç., S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü.'nün (49) vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Olayla ilgili 2 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

1 YAŞINDAKİ BEBEĞİN VÜCUDUNA 7 SAÇMA İSABET ETTİ

Olayın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Meydana gelen silahlı saldırıda kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine 7 saçma isabet ettiği öğrenilen 1 yaşındaki F.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgede polis ekipleri çalışmalarını yürütürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı