İzmir'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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İzmir'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dört Eylül Mahallesi Sabunhane Caddesi'nde aralarında husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Hüseyin Saklak (39) silahla yaralandı.

Otomobille Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Saklak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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