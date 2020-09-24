İzmir'de hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

24.09.2020 08:18 | Son Güncelleme: 24.09.2020 08:21
İzmir'de hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda yüklü TIR, refüje çarpıp devrildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda yüklü TIR, refüje çarpıp devrildi. Kazada, TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Otogar Kavşağı yakınında meydana geldi. Buca yönünden Bornova yönüne giden Ergün Durgut (30) yönetimindeki hurda yüklü 35 ALN 497 plakalı TIR, kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada, dorsedeki hurdalar yola saçılırken, Durgut ise şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan Durgut'u kurtardı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ergün Durgut, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaiye alındı.Devrilen TIR'ın kaldırılması için ise bölgeye vinç çağrıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Halil Sezai Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Rıza Çalımbay Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Kavga Ankara Saldırı Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 08:21:47. #1.15#
title