İzmir'de hurda yüklü kamyon devrildi
11.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:02
İzmir'in Bornova ilçesinde, hurda yüklü kamyon devrildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde, hurda yüklü kamyon devrildi.
Nurullah Direk yönetimindeki 45 ZB 9201 plakalı hurda yüklü kamyon, Kemalpaşa Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin