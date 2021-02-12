İzmir'de hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı
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İzmir'de hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı

12.02.2021 00:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:52
İzmir'de hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilçeye bağlı Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinçin inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildiğini belirtti.

9'u burada olmak üzere kötü hava koşulları nedeniyle toplam 16 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade eden Çataklı, AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti.

Çataklı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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