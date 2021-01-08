İzmir'de horoz dövüşü yaptırdıkları iddiasıyla 31 kişiye 149 bin lira ceza verildi
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İzmir'de horoz dövüşü yaptırdıkları iddiasıyla 31 kişiye 149 bin lira ceza verildi

08.01.2021 04:29 | Son Güncelleme: 08.01.2021 04:32
İzmir'de horoz dövüşü yaptırdıkları iddiasıyla 31 kişiye 149 bin lira ceza verildi

İzmir'in Kınık ilçesinde, horoz dövüşü yaptırarak bahis oynattığı öne sürülen kişi ile horoz dövüştüren 30 kişiye 148 bin 955 lira ceza kesildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde, horoz dövüşü yaptırarak bahis oynattığı öne sürülen kişi ile horoz dövüştüren 30 kişiye 148 bin 955 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Mahalle Mehter Sokak'ta horoz dövüşü yaptığı belirlenen bir çay ocağına operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi ringde dövüş halinde olan toplam 9 horoz, içinde isimler ve karşısında para miktarı yazılı olan defter, terazi, iplik, duvar saati ve yara bandı makarası ele geçirildi.

Şüphelilere kumar oynamaktan ve sosyal mesafeye uymamaktan toplamda 148 bin 955 lira para cezası verildi.

Çay ocağının işletmecisi A.Y. hakkında "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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