İZMİR'DE HOBİ BAHÇELERİNİN YIKIMI MAHKEME KARARIYLA DURDU
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İZMİR'DE HOBİ BAHÇELERİNİN YIKIMI MAHKEME KARARIYLA DURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menderes ilçesinde, 2 hobi bahçesindeki yapılarının yıkılacağını öğrenen bir grup, yerleşimin girişini araçlarıyla kapattı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, 2 hobi bahçesindeki yapılarının yıkılacağını öğrenen bir grup, yerleşimin girişini araçlarıyla kapattı. Hobi bahçesi sahipleri, yıkım ekiplerini beklerken, mahkemenin yıkımı sonlandırmaya yönelik yürütmeyi durdurma kararı aldığı öğrenildi.

Menderes'te, 200 ile 500 metrekare arasında parsellere bölünerek, kurulan ve kooperatiflere üye olanlara noter aracılığıyla hisse satışı yapılan tarım alanlarının üzerindeki irili ufaklı yapılar için alınan yıkım kararı, bazı kişilerin tepkisine yol açtı. Pandemi dönemi ve İzmir depremi ile şehirden uzaklaştıklarını söyleyenler, hobi bahçeleriyle rahatlama imkanına kavuştuklarını belirtip, yapıların yıkılmamasını istedi. Bölgedeki 2 hobi bahçesinde yıkım yapılacağını öğrenen onlarca hobi bahçesi sahibi, bir araya geldi. Grup, yerleşimin girişini ise araçlarıyla olası kepçe girişini önlemek için geceden kapattı. Yıkım istemediklerini söyleyen grup, ekipleri beklerken, İzmir Bölge İdaresi Mahkemesi'nce yürütmeyi durdurma kararı alındığı öğrenildi.

İZMİR'DE HOBİ BAHÇELERİNİN YIKIMI MAHKEME KARARIYLA DURDU
İZMİR'DE HOBİ BAHÇELERİNİN YIKIMI MAHKEME KARARIYLA DURDU
İZMİR'DE HOBİ BAHÇELERİNİN YIKIMI MAHKEME KARARIYLA DURDU
İZMİR'DE HOBİ BAHÇELERİNİN YIKIMI MAHKEME KARARIYLA DURDU
İZMİR'DE HOBİ BAHÇELERİNİN YIKIMI MAHKEME KARARIYLA DURDU
İZMİR'DE HOBİ BAHÇELERİNİN YIKIMI MAHKEME KARARIYLA DURDU
İZMİR'DE HOBİ BAHÇELERİNİN YIKIMI MAHKEME KARARIYLA DURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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