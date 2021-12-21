İzmir'de hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı esnada suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı esnada suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde hırsız olduğu ihbarı üzerine eve giden Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.S.S'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin evden aldığı ziynet eşyaları, ev sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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