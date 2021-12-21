İzmir'de hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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İzmir'de hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'de hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı esnada suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı esnada suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde hırsız olduğu ihbarı üzerine eve giden Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.S.S'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evden aldığı ziynet eşyaları, ev sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

İzmir'de hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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