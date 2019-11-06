İzmir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüldür Mahallesi'nde sokaktaki araçlardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, hırsızlığı H.D.'nin yaptığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.