İzmir'de hırsızlık suçundan aranan 1 kişi Kula'da yakalanarak tutuklandı
İzmir Urla ve Tire ilçelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı şüphesiyle Kula'da durdurulan bir hafif ticari araçta yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı.
İzmir Urla ve Tire ilçelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı şüphesiyle Kula'da durdurulan bir hafif ticari araçta yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Urla ve Tire ilçelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı şüphesiyle aranan 07 BIL 49 plakalı hafif ticari aracın Kula yönüne gittiği ihbarı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Kula İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında yapılan dur ihtarına uymayan araç, Orhan Acar kavşağında polis ekiplerinin yolu kesmesiyle durduruldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.S, N.K, E.Ç, P.D ve G.Y ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
6'sı hırsızlık toplam 8 dosyada kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen U.Z ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan araçta buluşan kişilere sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaları nedeniyle toplam 5 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak