İzmir'de hırsızlık suçlamasıyla 6 kişi tutuklandı

TORBALI, İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnönü ve Ayrancılar Mahallesi'nde gerçekleşen 1 motosiklet, 3 otomobil, 1 iş yerinden ve kamu kurumundan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, yapılan araştırma sonucu tespit edilen 12 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı, biri hakkında adli kontrol kararı alındı.

Çalınan bir otomobil ise bulunarak sahibine teslim edildi.