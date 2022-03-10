İzmir'de hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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İzmir'de hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde 8 adet hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Foça ilçesinde 8 adet hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesinde 19 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında meydana gelen toplam 8 adet faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması için Foça ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleriyle çalışma yürüttü. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen A.D., M.B. ve M.Ç.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler, Foça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 3 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir'de hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli yakalandı

İzmir'de hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli yakalandı

İzmir'de hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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