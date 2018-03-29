İzmir'de Hırsızlık İddiasına Tutuklama

İzmir'de hırsızlık iddiasına tutuklama

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri şüphesiyle M.G. (39), Z.G. (38), Y.G. (28) ve S.B.'yi (25) teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, içerisinde şüphelilerin olduğu otomobili Ödemiş-Kiraz Karayolu durdurdu. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerder Z.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.