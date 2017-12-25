İzmir'de Hırsızlık

İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar Milli Piyango bayisinin otomobilinden 20 bin lira nakit, 8 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 16 kazı kazan bileti çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesinde polise başvuran seyyar Milli Piyango bayisi, otomobilinden 20 bin lira, 500 gram altın ziynet eşyası ile 16 kazı kazan biletinin çalındığı şikayeti üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Araştırmada, hırsızlık yapılan otomobilin bir başka araç tarafından takip edildiği tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın zanlılarının M.Ş.U, İ.Ö ve Y.K olduğunu tespit etti.



Zanlıların ifadeleri doğrultusunda derinleştirilen çalışmada, hırsızlık olayıyla ilgili bağlantısı olduğu belirlenen M.D ve Milli Piyango idaresinde memur olarak çalışan bir kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş.U ve İ.Ö tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bu arada olayla ilgili firari bir şüphelinin daha arandığı, polisin olayda çalınan 8 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine teslim ettiği bildirildi.