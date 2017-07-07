İzmir'de Hint Keneviri Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmir'in Beydağ ilçesinde, yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 8 bin 149 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gelen ihbar üzerine Örenler mevkiinde bulunan bir evin bahçesine ve ormanlık alanda bulunan bir yere operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 6 bin 579 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon sırasında ekiplerden kaçan bir kişi yakınlarda bulunan bir eve girdi. Jandarma ekipleri tarafından eve yapılan baskında A.T. ve D.T. gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramalarda ise bin 570 kök daha Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 8 bin 149 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi. - İZMİR