İzmir'de HES kodu göstermeden bindiği otobüste kendisini uyaran kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde, belediye otobüsüne HES kodu göstermeden bindiği için kendisini uyaran yolcuyu bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde, belediye otobüsüne HES kodu göstermeden bindiği için kendisini uyaran yolcuyu bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan F.Ş, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde 22 Mart'ta belediye otobüsüne HES kodu göstermeden binen F.Ş, kendisini uyaran yolcu Uğur Ersü'yü bıçaklayıp kaçmıştı.
Ersü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Zanlı, polis ekiplerince dün yakalanmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör