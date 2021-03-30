İzmir'de HES kodu göstermeden bindiği otobüste kendisini uyaran kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı
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İzmir'de HES kodu göstermeden bindiği otobüste kendisini uyaran kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de HES kodu göstermeden bindiği otobüste kendisini uyaran kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüne HES kodu göstermeden binen ve kendisini uyaran yolcuyu bıçaklayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüne HES kodu göstermeden binen ve kendisini uyaran yolcuyu bıçaklayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı inceleme sonucu 22 Mart'ta yaşanan olay sonrası kaçan kişinin F.Ş. olduğunu belirledi.

Zanlı, düzenlenen operasyonla saklandığı evde gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Bıçakla yaralanan yolcu Uğur Ersü ise kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, zanlının otobüse bindikten sonra arka bölümde kendisini uyaran yolcuya saldırdığı anları belediye otobüsünün güvenlik kamerası kaydetti.

Bahri Baba otobüs duraklarında otobüse HES kodu göstermeden binen kişi, şoförle tartışmış, kendisini uyaran yolcuyu bıçaklayarak kaçmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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