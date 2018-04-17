İzmir'de Hemzemin Geçitte Kaza: 2 Yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadir Kireç idaresindeki Ödemiş-Basmane seferini yapan yolcu treni, Aslanlar Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte Rıza Yaşlak'ın (21) kullandığı 45 YA 6073 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Mahsun Sazak (21), ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sazak, ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sürücü Yaşlak ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.