İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYONDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYONDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, polisin helikopter destekli düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, polisin helikopter destekli düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Önceden belirlenen adreslere bu sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yaralama, cinsel saldırı, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYONDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYONDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYONDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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