İzmir'de hazine arazisiyle ilgili düzenlenen sahte evraka suç duyurusu
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İzmir'de hazine arazisiyle ilgili düzenlenen sahte evraka suç duyurusu

08.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:34
İzmir'de hazine arazisiyle ilgili düzenlenen sahte evraka suç duyurusu

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Urla'da hazineye ait bir arazinin sahte evrakla bir kooperatife tahsis edilmiş gibi gösterildiğini, böyle bir satış ya da tahsisin mümkün olmadığını, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Urla'da hazineye ait bir arazinin sahte evrakla bir kooperatife tahsis edilmiş gibi gösterildiğini, böyle bir satış ya da tahsisin mümkün olmadığını, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Albayrak, AA muhabirine bir internet sitesinde yer alan Denizli Mahallesi'nde 111 dönümlük hazineye ait arazinin bir kooperatife tahsis edildiğine yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Konuyla ilgili yaptıkları çalışma sonucu yayınlanan belgenin sahte olduğunu gördüklerini aktaran Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu evrakı hazırlayan kişi ya da kişiler sahtekarlık yapmıştır. Zaten mevzuatı bilen herkes bu belgenin sahte olduğu ilk bakışta anlar. Sahte olan satış belgesinde yerin ada ve parseli yazılmamış. Benim ismim ve elektronik imzam kullanılmış. Müdürlüğümüz tarafından böyle bir satış yapılmamıştır. Bu arazinin tamamı Hazineye ait. Alan birinci derecede arkeolojik SİT. Zaten orada yapılaşma diye bir şeye izin verilemez. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bu belgeyi hazırlayanlar ve haberi yapan internet sitesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk."

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Albayrak, "Zaman zaman böyle sahte evraklarla karşılaşıyoruz. Hazineden yer almak veya kiralamak isteyen kişiler, doğru bilgileri almak için mutlaka müdürlüğümüze başvuru yapmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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