İzmir'de Hayvanseverlerden Yasa Tasarısı Tepkisi

İZMİR'de hayvan hakları savunucuları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından sokak hayvanları için hazırlanan yasa tasarısına, tepki gösterdi. İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ve Baro Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar da hayvanseverlerin eylemine destek verdi.



Konak Meydanı'ndaki İZSU binası önünde, 40 derereceyi aşan kızgın güneş altında toplanan yaklaşık 60 hayvansever, ellerinde 'Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur', 'Hayvanlar için de adalet', 'Ölüm sürgün yasasına hayır', 'Hayvanlara zarar verenlere hapis cezası istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Eyleme, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ve Baro Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar da destek verdi. Bu arada hayvanseverler, eylem sırasında sokak hayvanlarını, çevrede boş kap bulamayınca avuçlarına döktükleri suyu içirerek susuzluklarını gidermeye çalıştı.



Eylemciler adına basın açıklamasını okuyan Sibel Altu, hazırlanan yeni kanun tasarısının sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, veteriner hekimler odaları, baro hayvan hakları komisyonlarının da katılımı ile tekrar görülüşüp, çözüm odakları olarak ve sokağın gerçeklerine, eko dengeye, vicdani ve insani koşullara uygun olarak yeniden hazırlanması çağrısı yaptı. Altun, hazırlanan yeni hayvan hakları tasarısında sakıncalı buldukları maddeleri okudu. Altuğ, "Şu anda hazırlanan tasarıda birbilerine gizlice kedi ve köpek bırakan belediyeler, tasarının verdiği imkan ile ilçe dışına ve başka şehirlere hayvanları atmayı hızlandıracak. Kenar mahallere atılan hayvan sayısı artınca, hayvan sevmeyen vatandaş ve belediyeler tarafından zehirlenme ve katilamlar başlayacak. Sahipsiz hayvanlara karşı asıl kötü muamele ve eziyet, büyük ölçüde belediyeler tarafından yapılmaktadır" dedi. Tasarıda, hayvanlara kötü muamel konusunda belediyeler için bir yasal yaptırım getirilmediğini vurguladı.



Hayvanseverler açıklamanın ardından meydandan ayrıldı.



- İzmir