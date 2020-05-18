İzmir'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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İzmir'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
18.05.2020 03:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 03:26

İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki ahırda bulunan 17 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, zanlıların minibüsle olay yerinden uzaklaşan V.T, C.Ş. ve F.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler çalışma sonucu gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Çalıntı hayvanları satın alan A.K.G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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