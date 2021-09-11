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İzmir'de hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Demircilik Mahallesi'nde Fethi Baltacıoğlu'na ait 2 büyükbaş hayvan çalındı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen S.G (39) yakalandı.

Savcılığına sevkedilen S.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan bulunan 2 büyükbaş hayvan ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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