İzmir'de hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in Bayındır ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.
Demircilik Mahallesi'nde Fethi Baltacıoğlu'na ait 2 büyükbaş hayvan çalındı.
Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen S.G (39) yakalandı.
Savcılığına sevkedilen S.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan bulunan 2 büyükbaş hayvan ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri