İzmir'de Hayvan Hırsızlığı
İzmir'in Bornova ilçesinde küçükbaş hayvan çalan 2 kişi tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde küçükbaş hayvan çalan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarmaya başvuran M.U. Çamiçi Mahallesinde 1 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirdi. Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, hayvan hırsızlığını H.A, S.V. ve B.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Ekipler, zanlılardan H.A. ve B.K'yi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olaya karışan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA