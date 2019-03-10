İzmir'de Hayvan Hırsızlığı

İzmir'in Bornova ilçesinde küçükbaş hayvan çalan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarmaya başvuran M.U. Çamiçi Mahallesinde 1 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirdi. Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, hayvan hırsızlığını H.A, S.V. ve B.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, zanlılardan H.A. ve B.K'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaya karışan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA