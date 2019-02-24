İzmir'de Hayvan Hırsızlığı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Üzümlü Mahallesi Sürmeli mezarlığı mevkisinde "dur" ihtarına uymayan minibüsü takibe aldı. Ekipler, tüm uyarılara rağmen durmayan minibüsün tekerlerine ateş ederek durdurdu.

İçinde 4 kişinin bulunduğu minibüsteki şüphelilerden 2'si ormanlık alana kaçarken, diğerleri gözaltına alındı.

Minibüsteki kontrolde çalınan 20 küçükbaş hayvan, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 tel kesme makası bulundu.

Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 2 zanlı tutuklanırken kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA