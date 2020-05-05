İzmir'de hayvan hırsızları yakalandı
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İzmir'de hayvan hırsızları yakalandı

İzmir'de hayvan hırsızları yakalandı
05.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:13

İzmir'in Menemen ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şahıs jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şahıs jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde K.Y. isimli şahsın 3 büyükbaş hayvanı, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Menemen Merkez Jandarma ve Menemen 18. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler çevrede yaptıkları araştırmalar ve kameraların incelenmesi sonucu olayın şüphelilerinin (İ.Y.) ve (A.T.) isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, evlerinin bahçe kısmında çaldıkları büyükbaş hayvanları kestikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan İ.Y ve A.T isimli şahısların adli işlemlerin devam edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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